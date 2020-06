Elisabetta Gregoraci al GF Vip 2020 | “Briatore arrabbiato per questo”

Voci Elisabetta Gregoraci GF Vip 2020, l’idea di vedere la sua ex moglie nel casting del reality show non pare affatto piacere però a Flavio Briatore.

Si parla con insistenza di una partecipazione di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020, con il reality che dovrebbe partire a settembre 2020. Per ora nient’altro di un rumour, del quale comunque si vocifera sempre più con decisione dopo le anticipazioni compiute in tal senso da TvBlog.

Ed unitamente a queste indiscrezioni, viene riferito come Flavio Briatore non sembri apprezzare affatto la cosa. in questo caso è Giornalettissimo a riferire di un presunto malumore da parte dell’imprenditore piemontese. Non si conoscono i motivi di questa – per ora sempre presunta – opposizione di Briatore alla partecipazione della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci al GF Vip 2020. Ma è pur vero che lui è sempre stato riottoso in merito alla diffusione di notizie in merito alla vita privata sua e della 40enne showgirl calabrese.

Elisabetta Gregoraci GF Vip 2020, a Briatore l’idea non sembra piacere

Sia quando erano sposati che anche dopo la fine del loro matrimonio. Il perché principale e più importante viene dalla necessità di preservare il loro figlio Nathan Falco, di 10 anni. Del Grande Fratello Vip 2020 ha parlato poi di recente Alfonso Signorini, svelando che sono stati svolti già diversi casting. Il direttore della rivista ‘Chi’ riferisce di oltre 40 provini effettuati “con anche delle celebrità insospettabili che hanno avanzato la loro candidatura”. Intanto tra Briatore e la Gregoraci i rapporti sono rimasti buoni anche dopo la separazione, che oramai risale già a qualche anno fa, con la firma dei documenti per la separazione datati 23 dicembre 2017.

