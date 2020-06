Coronavirus, test a tappeto in Lombardia: “Positivo più di 1 su 4”

La Lombardia è ancora lungi dall’uscita dell’emergenza Coronavirus: dai test sierologici condotti su oltre 161mila cittadini risulta che il 25,6% è positivo.

Sono complessivamente 264.024 i test sierologici eseguiti in Lombardia, di cui 161.695 su comuni cittadini e 102.329 su operatori sanitari. Per quanto concerne i primi, è risultato positivo il 25,6%, mentre per i secondi la percentuale scende al 12,6%, di fatto dimezzandosi. Lo ha reso noto poche ore fa l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, facendo il punto sull’emergenza Coronavirus.

La curva del Coronavirus nella regione più colpita

“Gli esiti di questi test sierologici hanno evidenziato uno stato di positività per 41.250 (il 25,6%) cittadini e 13.402 (12,6%) operatori”, ha spiegato l’assessora Gallera. “In questi casi viene effettuato il tampone. Poco meno del 10% dei cittadini positivi al test lo è anche al tampone. Per gli operatori, la positività è confermata nell’1% dei casi”, ha aggiunto.

Nelle ultime 24 ore, intanto, sempre in Lombardia sono stati registrati 272 nuovi casi di Coronavirus, su un totale di 14.837 tamponi eseguiti. Di questi, ha precisato ancora Gallera, “42 sono riferiti a tamponi eseguiti dopo i test sierologici e 21 riscontrati in alcune Rsa”. Il totale dei casi in regione dall’inizio dell’epidemia è salito così a 91.204. Ed è del tutto evidente che si è ancora lungi dall’uscita dall’emergenza.

