Coronavirus 12 giugno Italia: salgono ancora casi e vittime in Lombardia

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 12 giugno, salgono ancora casi e vittime in Lombardia.

Sette casi su 10 in una sola Regione, la Lombardia, che anche oggi ha anche un numeri di decessi ben più elevato rispetto al resto di Italia. Questi i numeri della diffusione del Coronavirus in Italia oggi, numeri che confermano come nella Regione del Nord Italia ci sia ancora oggi qualche difficoltà nel contenimento del virus.

Il trend dei contagi, pur lievemente in salita, è comunque stabile: 392 i nuovi positivi rivelati oggi, mentre nella giornata di ieri erano 379. Stabile anche il computo dei decessi: 56 oggi e 53 ieri. Ma è la Lombardia ad alzare di molto il dato.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 12 giugno

Questi i numeri in Lombardia: 272 nuovi contagi, 31 morti,14.837 tamponi. Al secondo posto, oggi c’è l’Emilia Romagna, con 33 nuovi contagi, otto in più di ieri, poi il Piemonte a 31. Restano relativamente alti i contagi nel Lazio, 27 legati principalmente al focolaio di San Raffaele Pisana. Sono queste le uniche quattro Regioni anche oggi in doppia cifra (tripla nel caso della Lombardia).

Per quanto riguarda il computo dei decessi, solo la Lombardia è a doppia cifra e anzi oggi ha il 55,3% dei decessi totali, in rialzo rispetto a ieri. Molte le Regioni a zero contagi, a partire dal Veneto. Infatti, ci sono anche Sicilia, Calabria, Umbria, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta. Ancora più lunga la lista delle regioni che contano zero decessi: Sicilia, Campania, Calabria, Sardegna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta.