Claudio Lippi choc: “Il medico mi ha detto ‘stai per morire'”

Ospite nello studio di Io e Te, Claudio Lippi ha ricordato il momento in cui ha rischiato la vita: “Avevo avuto un malore e…”.

Il conduttore di Io e te, Pierluigi Diaco, ha affrontato l’ultima puntata del suo programma con un forte mal di testa. Ospite il famoso collega Claudio Lippi che, prima di raccontarsi a 360 gradi con schiettezza e molta umiltà, non si è lasciato sfuggire l’occasione per una battuta delle sue. “Ti è venuto il mal di testa perché ci sono io?”, ha domandato al padrone di casa. Poi la rivelazione che nessuno si aspettava.

L’inedita confessione di Claudio Lippi

Il volto della Prova del Cuoco ospite nel salotto di Rai1 ha dato sfogo alla sua proverbiale autoironia si è raccontato a cuore aperto, parlando anche di un momento molto difficile della sua vita. Diaco, alle prese con un fortissimo mal di testa, ha chiesto a Lippi se gli fosse mai capitato di andare in onda sentendosi male e lui ha rivelato un fatto privato, molto toccante.

“Stavo registrando delle puntate per un programma della concorrenza – ha spiegato – e la notte prima aveva avuto un malessere per il quale il medico mi aveva detto che dovevo andare a fare un elettrocardiogramma. Io però ci andai dopo la fine delle registrazioni delle tre puntate. Il medico che mi visitò si fece portare un bicchiere d’acqua, era per lui. Poi mi ha detto ‘Stai morendo'”.

“Sono fortunato a poter raccontare questo episodio – ha chiosato Claudio Lippi -. Ero riuscito a registrare tre puntate stando male. Il nostro lavoro a volte riesce a essere una medicina. Non condivido sempre lo slogan ‘The show must go on’, ma spesso è quello che accade”.

