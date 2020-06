Carolyn Smith, l’allarme lanciato: “Non ho chiuso occhio durante la notte”

Una notte senza chiudere occhio per la giurata di Ballando con le Stelle Carolyn Smith: ecco ciò che è accaduto nelle ultime ore

Ore davvero frenetiche per la giurata di Ballando con le stelle, Carolyn Smith. La donna è dovuta correre a portare il suo cagnolino dal veterinario per un piccolo intervento ai denti e sul suo profilo Instagram si è sfogata: “Ho passato una nottata senza dormire e con grande agitazione addosso per l’intervento del mio cagnolino Sir Scotty Smith…”. La stessa giurata ha rivelato di essere molto preoccupata per l’anestesia: “Mi terrorizza soprattutto l’anestesia: ho già perso due cani in questo modo…”.

Carolyn Smith, il giusto epilogo

Ma tutto è andato nel verso giusto come ha testimoniato con un post su Instagram: “Finalmente sto calmando e rilassando dopo una nottata senza dormire e fino 12.00 con un agitazione addosso per l’intervento di #sirscottysmithmbe Mi terrorizza l’anestesia! Ho perso 2 cani dopo gli interventi… tutto è andata bene per fortuna. Stasera sicuramente dormo”.