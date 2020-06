Bianca Guaccero, la clamorosa gaffe: “Verrà replicata per decenni”

Non si parla d’altro che della gaffe della bella Bianca Guaccero a Detto Fatto. Qualche parola di troppo? Scopriamo insieme che cosa è successo.

È trambusto mediatico per la conduttrice Bianca Guaccero. La donna sembrerebbe aver fatto una clamorosa gaffe che, a quanto pare, resterà negli annali. La sua figuraccia è andata in diretta ed è oramai sulla bocca di tutti. Persino Alberto Alessi ha voluto esprimere la propria opinione in merito a quanto è accaduto in onda. Scopriamo insieme lo scivolone di Bianca e le dichiarazioni di Alberto.

Siamo a Detto Fatto, una trasmissione in onda su Rai2. La bella conduttrice Bianca Guaccero ha mandato la pubblicità. I microfoni sono però ancora accessi, e la donna non se ne accorge. Si rivolge così al proprio staff, esordendo con una battuta piccante che va irrimediabilmente in onda in diretta sul grande schermo. Lo scivolone fa il giro del web, a tal punto da far vincere a Bianca un Tapiro d’oro. La sua gaffe somiglia molto a quella di Antonella Clerici di tanto tempo fa, a detta di Roberto Alessi. Pare proprio che rimarrà nella storia.

Alberto Alessi sulla gaffe di Bianca Guaccero: “Entrerà negli annali delle gaffe”

Sull’ultimo numero di Novella 2000, Roberto Alessi si esprime in merito alla gaffe della conduttrice, arrivando anche a difenderla dal trambusto mediatico che l’ha travolta. “Ci ha regalato un po’ di leggerezza in una Televisione che purtroppo in questi ultimi mesi ci ha raccontato cronache di lutti, malattie e sofferenze.” dichiara l’uomo. Poi continua: “È sicuro che entrerà negli annali delle gaffe, come è successo a Antonella Clerici.” Di fronte a tutte le dita puntate addosso alla Guaccero, Roberto risponde: “Ma che sarà mai un po’ di leggerezza? E dai..”

