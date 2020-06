Belen si spoglia su Instagram: lo scatto in intimo fa impazzire tutti

La bella showgirl argentina Belen Rodriguez si spoglia su Instagram e come sempre fa il pieno di like: lo scatto in intimo fa impazzire tutti.

Una foto pubblicata su Instagram dalla showgirl argentina Belen Rodriguez sta facendo già il pieno di like. La bella conduttrice tv, che da poco ha rotto nuovamente con Stefano De Martino, è seguita su Instagram da milioni di follower.

Poco fa, ha pubblicato una foto in cui appare in biancheria intima e con un jeans che la showgirl e modella fa il gesto di sfilare. 100mila le reazioni alla foto pubblicata su Instagram in appena un’ora dalla pubblicazione.

Come stanno le cose tra Belen e Stefano De Martino

Un paio di settimane fa, la bella showgirl aveva confessato che tra lei e De Martino le cose non andavano bene: “Non sono giornate facili per me, sono giornate veramente complicate”, aveva detto in un video su Instagram. Ancora non è chiaro il motivo della rottura di queste ultime settimane.

Non ci sono notizie ufficiali, ma solo illazioni e la showgirl ha spiegato: “Quando me la sentirò e me la sentirò perché comunque sono un personaggio pubblico, sarò io a raccontare come stanno le cose”. Nel video, Belen aveva concluso: “Sono una mamma e ho delle responsabilità. Sono una donna forte e ce la farò”.