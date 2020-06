Beautiful, le anticipazioni delle puntate dal 15 al 20 giugno

Da non perdere l’appuntamento con le puntate di Beautiful, in programma dal 15 al 20 giugno: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Dalla prossima settimana, dal 15 al 20 giugno, andranno in onda nuove puntate di Beautiful. Si parla di Hope che chiederà a Steffy di aiutarla con Liam. Steffy, invece, è molto turbata per la decisione di Hope e si confida con il padre: Douglas e Thomas riescono a consolarla con il bambino che le dà il bacio della buonanotte dicendo che le vorrà sempre bene. Successivamente la stessa Hope confiderà al giovane Forrester di aver chiuso il matrimonio con Liam. L’obiettivo è che Kelly, Phoebe e Douglas siano sereni. Thomas bacerà con passione Hope che lo respingerà infastidita: dopo il bagno in piscina anche Wyatt e Flo si baciano appassionatamente.

Beautiful, tutte le curiosità dal 15 al 20 giugno

Flo chiederà a Wyatt di chiarirsi con Sally prima di andare avanti. Il giovane Spencer la rassicura e tra i due scoppia la passione. Liam si confida con Brooke, con la donna che lo invita a non mollare. Poi lo stesso Liam chiederà ospitalità a Wyatt dopo aver fatto un ultimo tentativo con Hope, ma la ragazza non torna sui propri passi. La sua vita ora è accanto a Douglas e a Thomas (che ha fatto una confessione inaspettata).

Infine, Xander inviterà Zoe a confidarsi con lui, mentre quest’ultima è raggiunta da Flo. Xander si avvicina alla porta dell’ufficio ed ascolterà la conversazione: Beth è ancora viva ed è stata adottata da Steffy.