Bambino positivo al coronavirus, trapianto di midollo riuscito

Il trapianto di midollo al bambino di sei anni, positivo al coronavirus ed affetto da da leucemia linfoblastica acuta, è riuscito perfettamente: che gioia!

(screenshot video)Notizie entusiasmanti per quanto riguarda il trapianto di midollo su un bimbo di 6 anni positivo al coronavirus. Dall’ospedale pediatrice Bambino Gesù di Roma hanno rivelato che l’intervento è “riuscito”. Inoltre, il bambino affetto da leucemia linfoblastica acuta, è risultato positivo nel mese di marzo al coronavirus insieme a tutta la famiglia. Così per curarlo, era stato ricoverato al Centro Covid di Palidoro per poi sottoporlo in via compassionevole al trattamento con plasma ottenuto da un guarito da Covid-19. Dopo che è risultato così negativo, è stato possibile eseguire l’atteso trapianto con le cellule staminali emopoietiche prelevate dal papà, anche lui nel frattempo guarito dal virus. Dall’ospedale hanno riferito che il bambino sta bene e non ha avuto complicanze: ora sarà sottoposto ai normali controlli post-trapianto.

LEGGI ANCHE –> Le Iene, mamma salva suo figlio con un trapianto di fegato



Bambino positivo al coronavirus, il donatore è il padre

Nel mese di marzo sono partite le prime indagini per i genitori sono stati sottoposti alle indagini necessarie per stabilire chi sarà il candidato alla donazione di midollo. Papà e figlio erano asintomatici, mentre la mamma aveva lievi sintomi. Così il piccolo viene curato con il plasma iperimmune per eliminare il virus e ridurre il rischio di complicanze indotte dall’infezione. Infine, poiché non è stato trovato un donatore compatibile, si è deciso per procedere con il trapianto di cellule staminali emopoietiche da genitore.