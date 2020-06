Alfonso Signorini ha raccontato ai fan un momento di grandissimo dolore che ha provato qualche mese fa quando ha perso l’ultimo ricordo della madre.

In una recente diretta tenuta su Instagram per il profilo di ‘Chi‘, Alfonso Signorini ha parlato della vecchia e della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’, smentendo la voce sulla partecipazione di Clizia e Paolo a ‘Temptation Island Vip‘ e spiegando che in questi giorni sono stati ad una reunion dei gieffini a casa di Fabio Testi. In seguito ha detto che i nomi che circolano sulla prossima edizione sono per la maggior parte falsi, ma c’è anche qualcosa di vero.

La diretta si è interrotta improvvisamente a causa di problemi tecnici, ma il direttore di ‘Chi’ ha avuto modo di parlare della nuova rubrica del giornale, un podcast dedicato al suo rapporto con la madre. Il giornalista ha avuto anche il tempo di raccontare un dettaglio doloroso che si è verificato 3 mesi fa, quando si è reso conto di aver perso l’ultimo ricordo fisico della amato genitore.

Alfonso Signorini: “Mi è crollato il mondo addosso”

Il conduttore televisivo ha spiegato di conservare gelosamente una di quelle segreterie telefoniche vecchio modello, in quella infatti era conservato l’ultimo messaggio registrato della madre: “Io ogni volta andavo a risentirmi quel messaggio, mi dava conforto“. Tre mesi fa, nei momenti iniziali della pandemia, Alfonso voleva ascoltarlo per trarre un po’ di conforto, ma si è accorso che il messaggio era stato cancellato. Nel parlarne spiega anche che non ha idea se si è cancellato in qualche modo o se è stato lui a farlo inavvertitamente.

Tuttavia racconta il profondo dolore che ha provato quando se n’è reso conto: “Tre mesi fa ho passato un giorno bruttissimo. […] Ho scoperto dopo Natale che quel messaggio lì non c’era più inciso. Mi è crollato il mondo, perché ho perso il contatto fisico con mia mamma. Ho realizzato che non avevo più niente, è stato un brutto momento”.