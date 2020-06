Temptation Island Vip: “Mai invitati Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia”

La verità di Temptation Island Vip sulle voci circa presunte partecipazioni al reality: “Mai invitati Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia”.

Tante le voci che si diffondono in questi giorni, in attesa che riprenda il reality show Temptation Island, nella sua versione sia nip che vip: anche per tale ragione, la produzione del programma prova a spegnere le varie voci che si susseguono.

A quanto pare, il riferimento è in particolare a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, la cui love story è sbocciata nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. “Auguriamo tutto il meglio della vita”, si legge nella nota, ma “da noi non sono mai stati invitati a partecipare”.

La presa di posizione di Temptation Island Vip

Si legge nella nota diffusa dalla produzione del reality dei tentatori: “Continuiamo a leggere, come tutti gli anni, sui social, svariati nomi di personaggi più o meno noti, che dicono di aver rifiutato l’invito a partecipare a Temptation Island”. Non viene negato che questo possa accadere. Ma si precisa: “Nella realtà dei fatti, i nomi che poi dichiarano di ‘aver rifiutato’ sono sempre non veri”.

La nota della produzione di Temptation Island, pubblicata sui social, prosegue poi: “Ci fa sempre onore che qualcuno debba ricorrere ai nostri titoli per avere visibilità di notizia, ma a volte l’insistenza senza replica può prendere pieghe fastidiose per tutti”.