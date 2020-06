Temptation Island, edizione unica? Qual è la verità – VIDEO

Un’unica edizione di Temptation Island sia per VIP che per NIP, qual è la verità dopo che sono emerse diverse indiscrezioni di stampa.

Secondo TvBlog, portale specializzato in palinsesti televisivi, potrebbe tenersi un’unica edizione di Temptation Island sia per VIP che per NIP, che prenderebbe il via a luglio e vedrebbe al comando come conduttore Filippo Bisciglia.

Si tratta di un’ipotesi che però sembra essere smentita dai fatti e infatti a quanto pare l’edizione per comuni mortali si dovrebbe tenere a luglio, quella VIP invece avrebbe luogo a settembre, condotta da Alessia Marcuzzi.

Cambierà un po’ la formula, visto quanto previsto dalle norme sul distanziamento sociale, ma in teoria le due edizioni del reality dei tentatori dovrebbero tenersi praticamente una di seguito all’altra. Questo anche perché fanno rispettivamente il 23% e il 19% di share medio. Invece, potrebbe slittare un po’ l’avvio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta come sempre da Alfonso Signorini.