Stefano Boeri, chi è: età, carriera, vita privata del grande architetto

Stefano Boeri è un architetto e urbanista famoso in tutto il mondo. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere su di lui.

L’architetto e urbanista Stefano Boeri è un progettista di fama mondiale. E’ noto soprattutto come l’ideatore del Bosco Verticale di Milano, ma nella sua vita (professionale e non) c’è anche molto altro. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Stefano Boeri

Stefano Boeri è nato a Milano il 25 novembre 1956 sotto il segno del Sagittario. Figlio dell’architetta e designer Cini Boeri e del neurologo Renato Boeri, e nipote del senatore Giovanni Battista Boeri, è fratello di Tito, noto economista, e Sandro, giornalista. Della sua infanzia e adolescenza non si hanno moltissime informazioni, ma sappiamo che subito dopo il liceo ha deciso di proseguire con gli studi iscrivendosi alla facoltà di Architettura presso il Politecnico di Milano e nel 1980 ha conseguito la laurea. Nel 1989 ha conseguito anche un dottorato di ricerca in Pianificazione Territoriale presso l’università di Venezia.

Gli impegni di lavoro l’hanno portato, negli anni, a viaggiare tantissimo e a insegnare in diversi atenei in tutto il mondo: da Cambridge all’università di Mosca, dall’ateneo di Rotterdam passando per Losanna. Dal 2018 Stefano Boeri ricopre anche la carica di Presidente della Fondazione La Triennale di Milano, oltre a dirigere il Future City Lab della Tongji University di Shanghai, dove insieme al suo team studia la mutazione degli scenari delle grandi metropoli del mondo.

Per quanto riguarda la vita privata, Stefano Boeri è sposato da molti anni con Maddalena Bregani, che si occupa di progetti culturali e di comunicazione. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Filippo e Antonio, con cui papà Stefano ha un ottimo rapporto. Nonostante sui social, e in particolare su Instagram, non posti quasi mai delle foto della sua famiglia, l’architetto è molto legato ai suoi affetti più cari.

Per il resto, Stefano Boeri ha una grandissima passione per le canzoni di Lucio Dalla e nel 1993 ha fondato la Multiplicity, un’agenzia di ricerca in cui confluiscono fotografi, artisti e analisti e che si occupa di geopolitica e di urbanistica. Last but not least, dal 2011 al 2013 ha ricoperto anche il ruolo di Assessore alla Cultura del Comune di Milano.

