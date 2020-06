Sabato 13 giugno Stati Generali cosa sono: il Premier Giuseppe Conte ha messo in calendario una serie di incontri fondamentali per il futuro dell’Italia.

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare degli Stati Generali, e cosa sono, si chiedono in tanti. Si tratta di un evento che il premier Giuseppe Conte ha convocato per fare il punto sulla situazione economica dell’Italia.

Si tratta di un incontro che coinvolgerà non solo i vertici politici e dei vari ministeri ma anche altri soggetti che operano a diversi livelli a capo dei settori produttivi. Il Governo ha scelto come sede la rinomata Villa Pamphilj a Roma, con un briefing che avrà luogo nel corso di otto giorni, da sabato 13 a domenica 21 giugno. Saranno giornate di intensi colloqui, mediazioni ed anche trattative per il bene dell’Italia e dell’economia del nostro Paese. Non dovrebbero esserci esponenti della stampa per adesso, con un incontro degli Stati Generali che dovrebbe avvenire al momento soltanto a porte chiuse. Gli argomenti caldi messi in agenda dal Premier Conte dovrebbero vedere come argomenti prioritari il dossier semplificazione, il rilancio delle infrastrutture e la estensione dell’Alta Velocità, con degli incentivi per gli investimenti.

Stati Generali cosa sono, tanti gli interventi illustri

Spuntano fuori anche delle indiscrezioni riguardo a quello che sarà l’inizio dell’incontro. Il sabato verrebbe dedicato agli eventi internazionali, con un collegamento in videoconferenza con Kristalina Georgieva, presidente della Banca Mondiale, e con Ursula von del Leyen, che presiede invece la Commissione Europea. Ci dovrebbe essere anche David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. Possibile anche un intervento della leader della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde. Sicuro invece l’ntervento di Ignazio Visco, governatore della Banca d’ Italia. Poi lunedì toccherà a Vittorio Colao esporre il proprio punto di vista. Lui è il capo della task force che ha fatto da consulente al Governo per rilanciare l’economia. E ci sarà spazio anche per i sindacati, a Confindustria e ad altre associazioni che raggruppano le imprese italiane. Si prevede anche la presenza di importanti economisti esteri. Tutto quanto finirà poi con una conferenza stampa riassuntiva che verrà tenuta dal Premier Conte.

Le opposizioni non ci saranno: “O a Palazzo Chigi o niente”

All’incontro degli Stati Generali non ci saranno invece gli esponenti dei partiti della destra, che sono la minoranza. Questo hanno annunciato i vari Matteo Salvini, Giorgia Meloni ed Antonio Tajani, nonostante nelle scorse settimane abbiano lamentato una “totale esclusione del Governo dalle consultazioni”. E nonostante Conte abbia cominciato più di una delle sue conferenze stampa auspicando il coinvolgimento concreto e proficuo delle stesse forze di opposizione. A quanto pare, i partiti di opposizione ritengono l’incontro di Villa Pamphilj “un evento non istituzionale. Verremo solo se convocati a Palazzo Chigi”. COsa che ha generato la risposta diretta di Conte. “Villa Pamphilj è una sede istituzionale che di più non si può, ci invitiamo anche i capi di stato esteri qui ed è sede istituzionale di alta rappresentanza della presidenza del Consiglio. Invitare i partiti di opposizione è un gesto importante nell’interesse dell’Italia e di attenzione verso gli stessi partiti”.