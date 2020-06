Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 11 giugno, con la puntata di Restaurant Swap – Cambio Ristorante in onda su Canale Nove: le anticipazioni

Da non perdere l’appuntamento questa sera, giovedì 11 giugno, con una nuova puntata di Restaurant Swap – Cambio Ristorante in onda su Canale Nove a partire dalle 21.25 e in streaming su DPlay. Il protagonista sarà Gino D’Acampo, proprietario di oltre 50 ristoranti tra Inghilterra, Stati Uniti e Australia e autore di ben 17 libri di cucina, stimato chef e businessman napoletano ma è anche una star sul web.

Stasera in tv – Restaurant Swap – Cambio Ristorante, le curiosità

D’Acampo sarà il giudice unico del nuovo format tv che metterà a confronto due ristoratori all’opposto per concezione di ristorazione. I due protagonisti dovranno scambiarsi il ristorante così come l’intero staff per cercare di dare la propria impronta. D’Acampo li supporterà anche con tanti consigli: il suo voto da 1 a 10 decreterà il miglior servizio regalando al vincitore un premio in denaro da investire nella propria attività. Questa sera, giovedì 11 giugno, si inizierà proprio dalla sua città d’origine, Napoli, con la sfida tra Salvatore, un vecchio oste immerso nella tradizione partenopea e Sasy, un vero e proprio manager proprietario di un locale chic e una proposta culinaria all’avanguardia.