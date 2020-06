Stasera in tv – New Amsterdam: trama e anticipazioni di oggi, 11 giugno

Stasera in tv – New Amsterdam: trama e anticipazioni di oggi, 11...

Stasera in tv ci saranno due nuovi episodi di New Amsterdam, serie televisiva di David Schulner e Peter Horton: anticipazioni di oggi sul medical drama tratto da una storia vera

Stasera New Amsterdam su Canale 5 con la 2° stagione sarà in onda a partire dalle ore 21.20 con gli episodi 12 e 13.

Le vicende legate al Bellevue Hospital di New York torneranno ad appassionarci e il dottor Max Goodwin continuerà a essere l’indiscusso punto focale attorno a cui ruota la serie tv.

Scopriamo insieme la trama delle puntate del medical drama ambientato a New York.

New Amsterdam, nuovi episodi della 2° stagione della serie tv

Gli episodi 12 e 13 si intitolano, rispettivamente, 14 anni, 2 mesi, 8 giorni e Burocrazia.

Basata sul libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital di Eric Manheimer, New Amsterdam è una serie tv molto seguita in Italia.

Episodio 12, 14 anni, 2 mesi, 8 giorni

Le dottoresse Castro e Sharpe si scontrano sulla messa in atto della seconda fase di un trial clinico che dovrebbe coinvolgere 40 pazienti oncologici. La Sharpe, infatti, si rende conto che sono stati ammessi solo 15 pazienti e accusa la collega di non stare facendo abbastanza per salvare quante più vite possibile.

Max e Reynolds cercheranno di salvare la vita a un ragazzo di 13 anni, che ha i polmoni devastati dall’uso della sigaretta elettronica.

Episodio 13, Burocrazia

Il dottor Max scopre un’amara verità. Il New Amsterdam, esattamente come molte altre strutture ospedaliere, è solito dimettere i pazienti che stanno per morire per mantenere un basso tasso di mortalità nelle statistiche registrate dall’ospedale. Il dottor Goodwin ricontatta, quindi, i pazienti dimessi e dedica loro un apposito reparto per fornire cure palliative. Quando la dottoressa Brantley gli farà sapere che non ci sono fondi per appoggiare il progetto, Max cercherà di raccogliere donazioni private.

New Amsterdam, cast:

Ryan Eggold (Dr. Maximilian Goodwin)

Janet Montgomery (Dr. Lauren Bloom)

Freema Agyeman (Dr. Helen Sharpe)

Jocko Sims (Dr. Floyd Reynolds)

Tyler Labine (Dr. Iggy Frome)

Anupam Kher (Dr. Vijay Kapoor)

