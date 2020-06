Stasera in tv film | Paradise Beach – Dentro l’incubo: trama, cast e trailer

Paradise Beach – Dentro l’incubo, film del 2016 diretto da Jaume Collet-Serra, ha come protagonista Blake Lively: cast, trama e trailer del film

La pellicola in onda oggi, 11 giugno, su Rai 2 ore 21.20, si intitola Paradise Beach – Dentro l’incubo, ha come protagonista assoluta Blake Lively ed è un film drammatico ad alta tensione diretto dal regista Jaume Collet-Serra.

Scopriamo insieme la trama del film.

Paradise Beach – Dentro l’incubo, film trama

Nancy Adams è una studentessa di medicina in crisi che decide di raggiungere Paradise Beach, una spiaggia poco conosciuta che si trova in Messico, a poca distanza da Tijuana. La porta nel luogo incantevole una fotografia che ritrae sua madre proprio su quella spiaggia, sorridente e con una tavola da surf. Anche lei surfista esperta, a Paradise Beach Nancy ricorda il genitore scomparso a causa di un terribile cancro che prima di toglierle la vita le aveva tolto anche la sua caratteristica gioia di vivere. Alla ricerca di se stessa Nancy rimane sola con le onda, tuttavia quando incontra due giovani surfisti i tre rimangono a surfare insieme per l’intera giornata. Calata la sera i due ragazzi se ne vanno, mentre la giovane, scossa da una chiamata del padre, decide di regalarsi un ultimo momento in acqua. Da lontano nota la carcassa di una megattera e mentre la osserva viene aggredita da un grande squalo bianco. Gravemente ferita a una gamba la ragazza potrà contare per salvarsi solo sulla propria intelligenza, sul proprio istinto di sopravvivenza e su qualche nozione di medicina imparata all’università.

Cast:

Blake Lively (Nancy Adams)

Óscar Jaenada (Carlos)

Brett Cullen (padre di Nancy)

Sedona Legge (Chloe Adams)

