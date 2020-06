Stasera in tv film – Ogni cosa è illuminata: trama, trailer e cast del film

Ogni cosa è illuminata, film del 2005 tratto dal libro omonimo di Jonathan Safran Foer narra di un viaggio fisico e spirituale

La trasposizione cinematografica del libro autobiografico Ogni cosa è illuminata scritto da Jonathan Safran Foer racconta del viaggio dell’autore, un’esplorazione sia fisica che spirituale, che ripercorre le orme lasciate da suo nonno quando dall’Ucraina emigrò negli Stati Uniti.

Ogni cosa è illuminata, trama del film

Jonathan è un ebreo americano che decide di ripercorrere il viaggio che portò suo nonno dall’Ucraina negli USA. Per prima cosa va alla ricerca della donna che durante la seconda guerra mondiale aveva nascosto suo nonno da un raid dei nazisti.

Al fianco di Jonathan il giovane Alex, ucraino, suo nonno e la sua cognomina guida, specializzati nella ricerca di ebrei scomparsi durante la Shoah. Il viaggio nella memoria, spirituale quanto fisico, inizia con una vecchia fotografia che raffigura il nonno e la giovane donna, il cui nome è Augustine. Il nonno di Alex, al tempo stesso, ritroverà i suoi ricordi e le sofferenze che, con il tempo, era riuscito a rimuovere, o per lo meno ad accantonare. Uno sguardo lucido, ma tuttavia anche incantato che mostra come e quanto le nostre radici culturali abbiano un’importanza decisiva per definire chi siamo.

Tratto dal romanzo Everything Is Illuminated di Jonathan Safran Foer, la sceneggiatura è stata scelta dal regista Lev Schreiber per la somiglianza con le vicende che hanno coinvolto anche la sua famiglia.

Cast principale:

Eugene Hütz (Alexander Perchov)

Elijah Wood (Jonathan Safran Foer)

Boris Leskin (nonno di Alex)

