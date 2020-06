Stasera in tv – Dritto e Rovescio, le anticipazioni dell’11 giugno

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 11 giugno, con Dritto e Rovescio in onda su Rete4: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 11 giugno, con una nuova puntata di Dritto e Rovescio in onda su Rete4 a partire dalle 21,25. Il conduttore Paolo Del Debbio intervisterà il leader di Italia Viva Matteo Renzi per parlare degli ultimi argomenti dell’attualità italiana, come per esempio gli Stati Generali dell’Economia voluti dal Governo che prenderanno il via nel fine settimana. Inoltre, si discuterà anche dei numerosi problemi che riguardano il mondo della scuola, che dovrebbe ripartire a settembre tra l’incertezza generale.

Stasera in tv – Dritto e Rovescio, le curiosità

Successivamente con lo stesso Matteo Renzi si metteranno in luce le varie tensioni con le opposizioni e all’interno della stessa maggioranza sul piano per rilanciare il Paese. Durante la puntata si parlerà della crisi economica che ha investito l’Italia, tra il mancato pagamento dell’Inps fino ad arrivare alla cassa integrazione con il rischio di migliaia di licenziamenti da parte delle imprese che si trovano attualmente in grossa difficoltà. Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 11 giugno, con una nuova puntata di Dritto e Rovescio.