Stasera in tv – Din don – Una parrocchia in due, trama e cast

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 11 giugno, con la commedia italiana “Din don – Una parrocchia per due”: ecco la trama e il cast del film

Imperdibile appuntamento questa sera, giovedì 11 giugno, con “Din don – Una parrocchia per due“, in onda in prima serata su ItaliaUno. La storia parla di un manager musicale, Donato, un po’ bizzarro che deve sfuggire da un boss a cui ha fatto perdere molti soldi. Così mette in scena una finzione: attraverso una lettera dello zio vescovo, si presenta al parroco di una chiesa di paese, Don Dino, vestito da prete, e finge di essere stato mandato lì dal vescovo come viceparroco. La chiesa di Don Dino e’ sempre vuota. I fedeli del paese frequentano la chiesa nuova, retta da Don Gabriele, un prete ruffiano, che ci sa fare con la gente.

Il film è diretto da Claudio Norza e nel cast troviamo i due comici Enzo Salvi e Maurizio Battista. In seconda serata su Italia Uno poi andrà in onda anche Din Don – Il Ritorno. La pellicola non è mai uscita al cinema in Italia visto che era destinata direttamente alla televisione. Da non perdere l’appuntamento questa sera, giovedì 11 giugno, con il film “Din don – Una parrocchia in due“.