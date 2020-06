Stasera in tv – Che Dio ci aiuti 5: cast e anticipazioni sul terzo episodio

Che Dio ci aiuti 5, fiction Rai con Elena Sofia Ricci, ci da appuntamento stasera in televisione con il terzo e il quarto episodio della stagione: le anticipazioni

La fiction di Rai 1 in onda oggi, 11 giugno, alle ore 21.25, con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, ci da appuntamento con due episodi intitolati, rispettivamente, Il cuore in soffitta e Ultima occasione.

Scopriamo insieme cosa accadrà in anteprima a Che Dio ci aiuti.

Episodio 3, Il cuore in soffitta

Nico incontra la nipote di Suor Costanza, Maria, che gli si presenta sotto il falso nome di Eva. La ragazza lo ha da subito colpito, ma quando scoprirà la verità la cosa avrà delle ripercussioni inaspettate su Nico. Suor Angela crede che Ginevra abbia una storia con Leonardo, il quale è promesso sposo di Camilla.

La relazione, però, è solamente una finzione che Ginevra sta avallando per proteggere Camilla da un uomo che ritiene un violento. La novizia è stata lei stessa vittima di violenza da parte del padre, il quale proprio a causa della sua abitudine di perquotere la madre ha finito per ucciderla. Scoperta la verità, Suor Angela interverrà e parlerà direttamente con Camilla, con l’intento di convincerla a rinunciare al matrimonio e a denunciare Leonardo. Azzurra continua a rimandare la visita in ospedale a Valentina perché da quando Davide e Guido sono morti non ha più il coraggio di entrare in una struttura sanitaria. Valentina e Gabriele si baciano e vengono visti da suor Angela, suor Costanza e Azzurra.

Episodio 4, Ultima occasione

Suor Angela costringe Nico a smettere di interessarsi a Maria, nipote di Suor Costanza. Il ragazzo inizia quindi a evitare la ragazza, tuttavia questa glielo renderà particolarmente difficile. Ginevra interviene chiudendolo in casa per evitare che il ragazzo compia una stupidaggine. Nel frattempo la professoressa di Maria la accusa di aver fatto sesso con suo marito. Suor Costanza la difenderà anche dopo aver capito che la professoressa sta effettivamente dicendo la verità.

Suor Angela sente Gabriele e Valentina litigare e inizia a indagare sulla questione coinvolgendo anche altri ragazzi. Inizialmente immagina si tratti di una questione di soldi, poi sentirà le parole “errore medico” e concentrerà le sue indagini su questo. Gabriele inizierà a essere escluso dal convento e tanto da decidere di andarsene. Quando, infine, Gabriele rivelerà la verità ad Azzurra e alle suore su quale sia il significato delle parole pronunciate durante il litigio con Valentina, ciò che accadrà porterà a conseguenze drastiche.

Che Dio ci aiuti, cast:

Elena Sofia Ricci (suor Angela)

Massimo Poggio (Marco Ferrari)

Serena Rossi (Giulia Sabatini)

Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi)

Miriam Dalmazio (Margherita Morbidelli)

Laura Glavan (Nina Cristaldi)

Lino Guanciale (Guido Corsi)

Valeria Fabrizi (suor Costanza)

Laura Gaia Piacentile (Cecilia Sabatini)

Rosa Diletta Rossi (Chiara Alfieri)

Cesare Christian Favoino (Davide Corsi)

Sofia Panizzi (Alice)

Neva Leoni (Rosa Leonardi Francini)

Diana Del Bufalo (Monica Giulietti)

Gianmarco Saurino (Nico Santopaolo)

Cristiano Caccamo (Gabriele Mattei)

Arianna Montefiori (Valentina Valpreda)

Bianca Di Veroli (Emma Leonardi)

Christian Monaldi (Edoardo)

Simonetta Columbu (Ginevra Alberti)

Laura Adriani (Maria Galiardi)

Margherita Manfredi (Daniela)

Matilde Manfredi (Silvia)

