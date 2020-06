Sposa ha il Coronavirus | dopo il matrimonio in 31 vanno in quarantena

Sposa ha il Coronavirus | dopo il matrimonio in 31 vanno in...

Dopo il giorno del fatidico si, la sposa prende il Coronavirus e questo porta decine di invitati a finire in quarantena dopo avere assistito alla cerimonia.

La sposa ha il Coronavirus e decine di invitati finiscono in quarantena. Lo spiacevole episodio è avvenuto a seguito di un matrimonio che si è celebrato in Emilia-Romagna, sull’Appennino Bolognese.

Gli ospiti arrivavano anche dal Veneto e purtroppo si è scoperto che la donna di bianco vestita ha finito con il contagiare in tanti accorsi per farle gli auguri. La sposa col Coronavirus è originaria di Treviso ma risiede proprio in provincia di Bologna. E questo è il motivo che ha portato diversi invitati a cambiare regione per assistere alle nozze e prendere poi parte al banchetto nuziale. Purtroppo viene posto l’accento sul fatto che, in occasione dei festeggiamenti, ben poche volte gli invitati sono riusciti a mantenere il distanziamento sociale.

Sposa Coronavirus, la scoperta della positività pochi giorni dopo il matrimonio

E così, con buona parte del metro minimo di distanza richiesto tra i presenti, è emersa la tremenda scoperta. Che ha portato tutti i presenti a dovere sottostare ad isolamento assoluto nelle rispettive abitazioni. Di questa vicenda ha parlato anche Luca Zaia, governatore del Veneto, che con cadenza quotidiana fornisce il bollettino sui contagi del giorno. La stessa sposa ha scoperto di essere positiva dopo pochi giorni dalla cerimonia. Una volta svolto il tampone ha capito di essersi beccata il virus. Ed a scopo cautelativo 11 residenti di Bologna ed altre 20 persone giunte dal Veneto hanno dovuto sottostare ad una nuova quarantena. Non presentano comunque sintomi e hanno svolto già il tampone.

