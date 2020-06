Sgarbi non indossa la mascherina, sospesa la seduta della Camera – VIDEO

Intervenuto per chiedere spiegazioni all’esperto del Cts Miozzo delucidazioni sull’utilizzo della mascherina a scuola, Sgarbi rifiuta di indossarla.

Il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il dipartimento della Protezione civile Agostino Miozzo, è intervenuto ieri alla Commissione Istruzione e Cultura della Camera. Il suo obiettivo era quello di illustrare le modalità di ripresa dell’attività scolastica a settembre. Tra queste, come riferito giorni addietro, ci sarà anche l’obbligo di indossare la mascherina (o la visiera per chi ha problemi respiratori) in aula.

Leggi anche ->Vittorio Sgarbi, attimi di paura: soccorso in mare – VIDEO

Successivamente è intervenuto Vittorio Sgarbi per chiedere a Miozzo delucidazioni sull’effettiva utilità della mascherina, ma lo ha fatto rifiutando di indossarla, comportamento che ha costretto a sospendere la seduta temporaneamente. Nel suo intervento il politico ha detto: “La mascherina credo sia un ricatto chiedo a Miozzo se è utile. C’è chi dice che l’epidemia è arrivata alla fine… quale è la verità? L’epidemia è stata grave ma ora non lo è più. Pensare alla mascherina in classe è un errore grave. La verità è che siamo ridicoli. La politica ha paura di fare scelte sbagliate e ha obbedito ciecamente alle vostre indicazioni, spesso fasulle”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI