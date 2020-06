Serie A, Sky può trasmettere due partite in chiaro su Tv8

Novità importanti per quanto riguarda la visione in chiaro delle partite di Serie A: il ministro dello Sport Spadafora ha incontrato Sky, la decisione

Ancora nuove rivelazioni per quanto riguarda le partite in chiaro di Serie A. Nella giornata di ieri il Ministro dello Sport Spadafora ha incontrato una delegazione di Sky Italia, con l’amministratore delegato, Maximo Ibarra, e il direttore delle relazioni esterne e istituzionali, Riccardo Pugnalin. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Sky starebbe pensando a trasmettere due o tre partite per le prime due giornate post Coronavirus in chiaro su Tv8.

Inoltre, ci sarebbe anche l’idea di diretta gol, ma ciò non è attuabile visto il calendario spalmato. Anche DAZN è al lavoro per trovare una soluzione.

Serie A, le novità sulle partite in chiaro

Infine, anche Rai e Mediaset potrebbe partecipare a questa rivoluzione senza scontri. Si aspetta così l’ok della Lega di A visto che ci sono ancora polemiche tra alcuni club della massima serie a e i broadcaster titolari dei diritti per il pagamento dell’ultima rata. Come svelato, inoltre, da “La Repubblica” la prima partita potrebbe essere proprio Atalanta-Sassuolo, in programma alle 19.30 del 21 giugno. L’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni con la possibilità così di assistere a diverse partite in chiaro su Tv8 nelle prime due giornate di campionato post emergenza Coronavirus.