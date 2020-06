Scomparsa Maddie McCann | accuse a Christian Brueckner dalla ex fidanzata

Dopo anni emergono dei sospetti forti su Christian Brueckner in merito alla scomparsa di Maddie McCann. Contro di lui anche una sua ex fidanzata.

Emerge un episodio mai sentito prima nel caso della scomparsa di Maddie McCann, la bambina rapita in Portogallo nel 2007 durante una vacanza della sua famiglia. Riguarda il principale sospettato, Christian Brueckner, il cui nome è emerso negli ultimi giorni.

L’uomo avrebbe avuto un litigio con tanto di aggressione fisica alla sua ex fidanzata britannica ai tempi. La vicenda risale al 2005, un anno prima della scomparsa di Maddie McCann. Con lui che soggiornava a pochi metri di distanza da dove si trovava la famiglia inglese. L’episodio incentrato su Brueckner ed avvenuto nel 2005 è inerente una aggressione fatta alla sua compagna ai tempi ed avvenuta in Inghilterra. L’uomo entrò nell’appartamento della donna e si nascose sotto al letto, per poi sorprenderla ed aggredirla per motivi di gelosia. I due si sono lasciati e da allora l’uomo ha intrapreso una serie di episodi di stalking, non venendo tra l’altro mai accusato di nulla. La donna, intervistata dalla stampa britannica, si è detta sconcertata del fatto che il suo ex partner possa avere fatto qualcosa di talmente orribile.

Scomparsa Maddie McCann, una ex fidanzata di Brueckner lo accusa di violenze

“Non voglio credere che Christian sia un pedofilo capace di fare del male ad una bambina. Ma se è così dovrà essere punito”. Attualmente questo personaggio sta facendo molto discutere in quanto si trovava in carcere fino al 2018 in Germania. Ma poi è tornato in libertà, e probabilmente a causa di un errore giudiziario. Fatto sta che da allora ha avuto la piena libertà di aggirarsi in Europa, e si sa che ha effettivamente compiuto diversi viaggi, prima di essere nuovamente arrestato. Alle sue spalle Christian Brueckner ha un totale di 17 condanne per stupro ed è ritenuto un criminale sessuale seriale. Ora lui stesso ha inoltrato domanda per il rilascio, visto che questa volta era finito in carcere per spaccio di droga ma che ha raggiunto i due terzi della pena comminata nei suoi confronti.

Le indagini proseguono

Non è stato accusato della scomparsa di Madeleine nel 2007 e non può essere trattenuto per questo. I pubblici ministeri hanno ammesso di non avere prove sufficienti per interrogarlo. La ex fidanzata di Brueckner parla dell’episodio dell’aggressione subita dopo avere ricevuto gli auguri di Capodanno da alcuni uomini incontrati in una festa in un pub. “All’improvviso mi ha afferrata per il collo portandomi nei bagni delle donne per sbattermi la testa contro il muro”. Lei non lo denunciò ma si fece accompagnare a casa. E cominciarono gli episodi di stalking. Inoltre emergono altri episodi di violenza ai danni delle donne, per l’uomo sospettato della scomparsa di Maddie McCann. Gli inquirenti stanno portando avanti le immagini.

