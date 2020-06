Salvatore Misticone, chi è Gaetano in Din Don – Una parrocchia in due

Salvatore Misticone, chi è Gaetano in Din Don – Una parrocchia in...

Chi è Salvatore Misticone, che interpreta Gaetano nel film tv Din Don – Una parrocchia in due: carriera e curiosità, cosa sapere su lui.

Classe 1945, Salvatore Misticone, che interpreta Gaetano nel film tv Din Don – Una parrocchia in due, ha una lunghissima gavetta all’interno del mondo dello spettacolo, in particolare a teatro, dove ha recitato tra gli altri per Tato Russo, Enzo Moscato e Armando Pugliese.

Al cinema, esordisce nel 2000 con Napoli, per la regia di Mario Salieri, ma conosce il vero successo nazionale con la partecipazione nel film Benvenuti al Sud di Luca Miniero. Nella pellicola, ha interpretato la parte del signor Scapece, un contadino di Castellabate che parla un dialetto strettissimo.

Cosa sapere sull’attore Salvatore Misticone

Partecipa sempre nello stesso ruolo al successivo film di Luca Miniero, Benvenuti al Nord. Successivamente interpreta il ruolo di un calzolaio nel film di Matteo Garrone Reality, unica pellicola italiana in concorso al Festival di Cannes 2012. Fa parte del cast della commedia teatrale Benvenuti in casa Esposito, in tour dal 2014 al 2016.

Recita parti comiche per film di registi del calibro di Carlo Vanzina, Alessandro Siani, Paolo Costella, Edoardo Leo, diventando negli ultimi anni uno dei più noti e amati caratteristi italiani. In televisione, lo troviamo in serie come Salvo D’Acquisto e Assunta Spina, ma anche in trasmissioni di grande successo in termini di ascolti.