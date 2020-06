Renzi Ponte sullo Stretto | “Opera indispensabile da fare subito”

Per Matteo Renzi il Ponte sullo Stretto rappresenterebbe una opportunità per l’Italia. “Cosa di più non farlo che farlo, procediamo subito”.

Torna a parlare Matteo Renzi a proposito del Ponte sullo Stretto. Una opera architettonica che, a detta dell’ex segretario del Partito Democratico, avrebbe molti motivi per dovere essere realizzata.

“Ci sono troppi progetti che riguardano opere pubbliche e che sono ancora aperti. Però quando parliamo del Ponte sullo Stretto allora finiamo con il parlare di un qualcosa di simbolico. Quella in corso è una stagione nella quale abbiamo già dimostrato che volere è potere. Lo insegna il nuovo Ponte Morandi a Genova. Se vogliamo e se ci impegniamo le cose le facciamo”, afferma l’ex sindaco di Firenze. Che in questo senso ripercorre quanto fatto a suo tempo anche da Silvio Berlusconi.

Renzi Ponte sullo Stretto: “Dovremmo costruirlo subito”

Anche quest’ultimo fu un grande sostenitore della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Ed ora il tema ritorna di attualità. Per Renzi questa questione andrebbe unita a doppia mandata a quella che riguarda l’alta velocità. Per l’Italia è la sola grande infrastruttura capace di potere rappresentare un motivo di vanto. Sempre secondo il leader di Italia Viva “questa opera risulta più costosa non farla che farla”. Parole che riporta TgCom24.

