Raffaella Fico racconta tutta la verità sul rapporto con Balotelli

La bellissima show girl Raffaella Fico si confida. Progetti futuri, gossip e famiglia. Scopriamo insieme che cosa racconta l’ex compagna di Balotelli.

Sotto la luce dei riflettori c’è la bella showgirl. Parla a ruota libera la donna nella trasmissione Viaradio Autostrade per l’Italia condotta da Francesco Fredella. I gossip e le notizie sono molteplici. Raffaella Fico infatti racconta dei suoi progetti futuri, della quarantena e, addirittura, dell’ex compagno Mario Balottelli, con il quale ha avuto una figlia, Pia, nel 2012. Che cosa avrà da dire? Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

La 32enne Raffaella Fico si svela, dando maggior spazio sul digital space di RTL 102.5 al racconto dei propri progetti futuri. Ritornerà sul grande schermo la bella showgirl? Sembrerebbe proprio di sì. Le parole della donna infatti lasciano ad intendere che qualche affare stia per andare in porto. Sarebbe comunque prematuro diffondere la notizia, perciò per adesso nessuna conferma certa. La meta del ritorno in televisione è a un passo dalla showgirl, ma non è ancora stata definitivamente raggiunta. Per questo preferisce evitare di diffondere annunci frettolosi e aspettare che le cose siano sicure al 100% prima di cantare vittoria.

Raffaella Fico e Balottelli: ultimi gossip

Nella trasmissione Viaradio Autostrade per l’Italia, Raffaella Fico non risparmia neanche il racconto di qualche dettaglio sulla sua vita privata. Il nome più atteso esce finalmente dalla sua bocca, quello del calciatore Mario Balotelli. I due sembrerebbero essere finalmente in buoni ed ottimi rapporti, talmente tanto che ultimamente si è addirittura mormorato di un ritorno di fiamma. Nessun ricongiungimento però sul piano reale, e la stessa Raffaella sembra lasciar intendere che tra i due non ci sia niente al di fuori del rispetto reciproco. La donna si focalizza soprattutto sulla relazione tra papà Mario e la figlia Pia, costretti a vivere la quarantena a distanza. “Balotelli e Pia non si sono visti granché per via della quarantena.” dichiara la donna. “Avremo comunque il modo di recuperare.”

