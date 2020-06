Piero Angela sul Covid: “Bisogna mettersi in testa che non è passato niente” – VIDEO

Intervistato da TPI, Piero Angela ha spiegato che è ancora presto per esultare e pensare che il Covid-19 sia stato sconfitto.

Il divulgatore scientifico più noto e amato d’Italia, Piero Angela, ha espresso la sua opinione sull’andamento della curva epidemiologica in Italia. Nel farlo ha dissentito da chi ritiene che il calo nei contagi e nelle morti rappresenti una sconfitta del Coronavirus, invitando gli italiani a non prendere sotto gamba il rischio di un contagio: “Io dico che se le persone abbassano la guardia adesso perché ritengono che tutto sia finito, andiamo incontro a una nuova ondata. Sento molta gente che, vedendo in televisione i dati che parlano di sempre meno contagiati e sempre meno morti, pensa che ormai il virus sia in una fase decrescente o che si sia attenuato”.

Successivamente spiega perché ritiene che il pericolo non se ne sia andato: “Per quanto ne so io, no. Non è che il virus cambi in tempi così rapidi. Semplicemente non ci si espone al rischio, si sta distanti, si mette la mascherina, si fa attenzione. Dipenderà tutto da come tutti noi seguiremo le istruzioni e continueremo a essere prudenti. Finché non arriveranno un vaccino e farmaci efficaci”. E successivamente aggiunge: “Bisogna mettersi bene in testa che non è passato niente. Ci troviamo semplicemente in una fase che ricorda i primi tempi dell’epidemia, in cui poche persone erano infettate”.

