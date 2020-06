Parchi, aree archeologiche, ville e palazzi in riapertura per il weekend

Ci aspetta un altro weekend all’insegna dell’arte e della bellezza. Sono in aumento i luoghi della cultura e del patrimonio storico e artistico in apertura in Italia. Un’ottima occasione per ammirare le meraviglie che sono rimaste chiuse durante la quarantena per il coronavirus e che abbiamo potuto ammirare solo in tv o sul web grazie alle numerose iniziative virtuali dedicate alla visione dei nostri capolavori.

Dopo le prime riaperture del 18 maggio, da inizio giugno altri musei, monumenti e parchi archeologici hanno riaperto alle visite del pubblico, nell’osservanza delle norme di sicurezza. Aperture graduali e sempre più numerose che stanno aumentando l’offerta culturale nel nostro Paese. Di seguito segnaliamo le riaperture di questi giorni, di cui approfittare questo weekend, anche perché il tempo è incerto per andare al mare.

Parchi, aree archeologiche, ville e palazzi per il weekend

Il MiBACT, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e epr il Turismo, segnala i parchi, le aree archeologiche, le ville, i palazzi storici e i musei in apertura in questi giorni.

Venerdì 12 giugno, riapre finalmente al pubblico lo splendido Tempietto del Clitunno, a Campitello sul Clitunno, in provincia di Perugia, situato a circa 1 km dalle Fonti del Clitunno, sorgenti dell’omonimo fiume. Sempre nello stesso giorno, il MiBACT segnala la riapertura della Villa medicea e Giardino di Cerreto Guidi, a Cerreto Guidi in provincia di Firenze, della Necropoli della Banditaccia, a Cerveteri (Roma), e della Necropoli di Monterozzi, a Tarquinia (Viterbo).

Nel frattempo, giovedì 11 giugno hanno riaperto le Gallerie Nazionali di Arte Antica Palazzo Barberini e Palazzo Corsini a Roma, il Parco Archeologico dell’Appia Antica a Roma, il Museo Archeologico Antica Kaulon a Monasterace, il Museo del Territorio a Palazzo “Nieddu del Rio” a Locri e l’Archivio di Stato di Massa in Toscana.

Prosegue il ripristino degli accessi ai musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, sulla base delle disposizioni previste dal Dpcm del 17 maggio 2020.

Orari e modalità di apertura sono verificabili sui siti internet dei singoli istituti culturali, mentre al link www.beniculturali.it/luoghiaperti è possibile ricercare regione per regione i luoghi della cultura tornati accessibili al pubblico.

