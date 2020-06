Paola Perego imbottita di farmaci in diretta tv, cosa le è successo. La conduttrice televisiva rivela alcuni aspetti legati alla sua vita privata e ai suoi problemi di salute.





Si è recentemente messa a nudo di fronte al suo pubblico la Perego e lo ha fatto raccontando alcuni aspetti legati alla sua più nascosta intimità. Alcune recenti rivelazioni hanno scosso ancora di più il suo pubblico.

Paola Perego imbottita di farmaci in diretta tv, cosa le è successo

Subito dopo la pubblicazione del suo libro autobiografico “Dietro le quinte delle mie paure”, la conduttrice televisiva è tornata a parlare in televisione facendo alcune rivelazioni che hanno colpito moltissimo il suo pubblico.

La conduttrice si è raccontata nel corso della trasmissione “Io e te”condotta da Pierluigi Daco. In merito alla sua lotta contro gli attacchi di panico infatti la Perego ha dichiarato “Non potevo andare in onda in quelle condizioni. Ogni volta che andavo in tv mi imbottivo di farmaci. Ecco perché tutti mi dicevano che ero algida e frigida. Non ero io, ma le medicine avevano preso il controllo delle mie emozioni. Questa, per me, è un’esperienza che ho sempre voluto vivere in maniera intima e privata, ma ho capito che non era la strada giusta per affrontare il problema”.