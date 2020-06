In ospedale con la mannaia in testa: scena da brividi – VIDEO

Un uomo con una mannaia incastrata nel cranio è entrato in un ospedale cinese chiedendo di essere salvato. Ecco com’è andata a finire.

Ha dell’incredibile (a dir poco) quanto accaduto nelle scorse ore nell’ospedale cinese di Chongyang. Un uomo – le cui generalità non sono state rese note – si è presentato con una mannaia conficcata in testa chiedendo di essere salvato. Il poveretto, in jeans e maglietta, e accompagnato da due amici, era reduce da una lite finita malissimo.

La corsa in ospedale dopo l’aggressione a colpi di mannaia

Le immagini del video che vi proponiamo mostrano il paziente sdraiato su un lettino dell’ospedale popolare di Chongyang, nella città di Xianning, provincia di Hubei (Cina centrale), attaccato a una flebo, mentre i medici discutono a voce alta sul da farsi.

Un portavoce della struttura sanitaria ha poi raccontato che il poveretto è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la rimozione della mannaia. Intervento che, a quanto pare, è andato fortunatamente a buon fine. Il paziente è ancora ricoverato per tutti i controlli e gli accertamenti del caso, ma non è in pericolo di vita. Nel frattempo la Polizia ha aperto un’indagine sull'”incidente”.

EDS