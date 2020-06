Secondo quanto riferito dai tabloid britannici Michael Schumacher sarà presto sottoposto ad una nuova operazione con le cellule staminali.

Sono passati oltre sette anni da quando Michael Schumacher ha avuto l’incidente sulla pista di sci di Meribel nelle Alpi. Da quel giorno nessuno, a parte i suoi familiari ed i medici che lo hanno in cura, sa quali siano le sue reali condizioni fisiche. Il motivo di tale riservatezza è legato, secondo quanto rivelato da Corinna (la moglie), legato alla volontà del campione tedesco. Già prima dell’incidente, infatti, Schumi aveva manifestato il desiderio di allontanarsi dalla vita pubblica.

Qualche indiscrezione è uscita quando l’ex campione del mondo di Formula 1 è stato portato in un ospedale di Parigi. In quei giorni si è vociferato che sarebbe stato sottoposto ad una cura sperimentale con le staminali. Tuttavia, il luminare francese Philippe Menasche, ha spiegato alla stampa italiana che Schumacher non sarebbe stato sottoposto ad alcuna pratica sperimentale.

Michael Schumacher verrà sottoposto ad un’operazione con le cellule staminali?

Secondo quanto riferito dal tabloid britannico ‘Daily Mail‘, Michael Schumacher sarà sottoposto a breve ad un’operazione di ricostruzione dei tessuti cardiaci. A quanto pare il pilota presenterebbe tessuti cardiaci danneggiati che verrebbero riparati grazie all’introduzione di cellule staminali negli stessi. Sempre secondo quanto riferito dal tabloid, questa sarebbe già la seconda operazione di questo tipo, in quanto la prima sarebbe avvenuta lo scorso settembre. Ad occuparsene sarebbe il dottor Philippe Menasche, uno dei massimi esperti nel campo della ricerca sulle cellule staminali. Il medico ha già dimostrato che questa pratica è sicura portando a termine con successo varie operazioni.