Maria De Filippi rifatta? Striscia la Notizia mostra a tutti la verità

Nella puntata di ieri di ‘Striscia la Notizia’ è stata messa sotto la lente d’ingrandimento Maria De Filippi per svelare se la conduttrice si è rifatta.

Si è parlato tante volte di come Maria De Filippi riesca sempre a strutturare dei programmi in grado di attirare l’attenzione dei telespettatori. La chiave del successo è probabilmente la capacità di suscitare emozioni forti in chi guarda. Nulla più dell’empatia verso i protagonisti di storie strappa lacrime (vedi C’è Posta per te) o della curiosità sulle dinamiche di coppia (Uomini e Donne e Temptation Island) attira interesse.

Un po’ meno si parla di come la conduttrice Mediaset riesca a mantenere una forma fisica invidiabile nonostante i suoi 58 anni. Maria, infatti, ha mantenuto un fisico asciutto e tonico ed anche in viso dimostra decisamente qualche anno in meno di quelli che effettivamente ha. Come per tutte le colleghe, anche nel suo caso c’è chi sostiene che il merito di quest’aspetto giovanile sia da attribuire ad un bisturi. Sarà Vero? Ieri Striscia la Notizia ci ha permesso di scoprire la verità.

Maria De Filippi è rifatta?

Nell’ultima puntata della striscia satirica, Gerry Scotti e Michelle Hunziker (entrambi amici della conduttrice pavese) hanno annunciato che sotto la lente d’ingrandimento della rubrica ‘Fatti e Rifatti‘ ci sarebbe stata la De Filippi. L’annuncio è stato fatto con grande ironia dai due conduttori, probabilmente consapevoli dell’esito dell’osservazione approfondita e sicuramente certi che non vi era nulla di potenzialmente offensivo nel servizio che stavano mandando in onda.

Dopo un filmato montato ad arte con un collage di immagini di repertorio che vede protagonisti lei e Maurizio Costanzo (reso inconsapevole commentatore), si è passati ad esaminare le immagini d’epoca con quelle attuali. Il risultato è che Maria non ha fatto alcun intervento chirurgico, dunque il merito del suo aspetto giovanile è da attribuire alla genetica.