Maddie McCann, parla l’ex di Bruckner: “Mi disse cosa doveva fare..”

Luci puntate nuovamente sul caso McCann. Il protagonista è sempre Christian Bruckner, accusato da un’altra donna. Scopriamo insieme le ultime notizie.

Torniamo a parlare del caso di Maddie McCann, chiuso dal 2008 senza alcun risultato concreto. Sono recenti le sconvolgenti indagini che accusano dell’omicidio della piccola il pedofilo Christian Bruckner. L’uomo, già condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, pedofilia, abusi sessuali, e stupro di una turista di 72 anni, sembrerebbe essere il mostro ricercato dal lontano 2007. Diverse testimonianze e dichiarazioni vertono a suo sfavore, le principali sono quelle delle sue ex ragazze. È soprattutto una di loro ad aver rilasciato importanti dichiarazioni. Scopriamo insieme le sue parole.

È voluta rimanere anonima la donna che ha rilasciato le scioccanti dichiarazioni sull’ex fidanzato Christian Bruckner. Di lei sappiamo soltanto che è di origine irlandese, e che aveva una relazione con il sospettato nel 2007, il tempo della scomparsa di Maddie a Praia da Luz. “Ho un lavoro orribile da fare domani a Praia da Luz. È qualcosa che devo fare e che cambierà la mia vita. Non mi vedrai per un po’.” Sono queste le parole che il presunto assassino confessa alla fidanzata. Dopo la conversazione, l’uomo scompare completamente per tre lunghi anni, ricomparendo in seguito a Lagos, a pochi chilometri dal luogo della scomparsa della bambina. Dalle recenti notizie emerse sui notiziari, la testimone anonima, dopo aver finalmente ricomposto i pezzi del puzzle, ha deciso così di offrire le proprie dichiarazioni alla polizia in favore della risoluzione del caso.

Scomparsa di Maddie McCann: parla un’altra ex di Bruckner

Un’altra donna inglese, frequentatasi con Christian Bruckner nel 2010 ha deciso di rilasciare la propria testimonianza. Fa scalpore soprattutto una conversazione avuta con l’uomo inerente agli identikit del presunto rapitore della piccola Maddie. La donna, scherzosamente, ha detto a Bruckner: “Sei stato tu, vero?” La reazione dell’uomo è agghiacciante. Rimane infatti impietrito e risponde “Non ci provare neppure.” alla fidanzata.

