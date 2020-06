Locatelli: “Seconda ondata in autunno, ma non sarà come la prima”

Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli ha dichiarato che una seconda ondata di contagi potrà verificarsi tra l’autunno e l’inverno.

Nella trasmissione mattutina di RaiTre ‘Agorà‘, è stato chiesto il parere sulla possibile seconda ondata di contagi da Coronavirus al professor Franco Locatelli. Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità ha spiegato che non è possibile prevedere con certezza se e quando ci sarà una seconda ondata, tuttavia ritiene plausibile che si verifichi tra l’autunno e l’inverno prossimo.

L’esperto, membro del comitato tecnico scientifico che sta guidando l’Italia attraverso questa pandemia, ha infatti dichiarato: “Prevedere se e quando ci sarà una seconda ondata è un esercizio da indovino piuttosto che da scienziati, ma è possibile che con il ritorno dei mesi più freddi, nel tardo autunno o inverno, ci possa essere una ripresa perché il virus circola ancora in molti paesi del mondo, come vediamo dai dati di America Latina e India”.

Locatelli: “L’uso dei guanti? Controproducente”

Sebbene ritenga che la seconda ondata di contagi non avrebbe lo stesso esito devastante della prima, il professor Locatelli sottolinea come l’Italia si debba fare trovare pronta ad una simile evenienza: “Dobbiamo farci trovare preparati a gestire una seconda ondata di contagi, che comunque, se dovesse mai esserci, non ritengo avrà le dimensioni e la portata della prima”.

Successivamente Locatelli risponde anche sull’utilità di indossare guanti in lattice per proteggersi dal contagio e dice che sono “Controproducenti“, aggiungendo in seguito: “Sono d’accordo con la posizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero che nella popolazione non serve metterli. Una buona e ripetuta igiene delle mani è largamente sostitutiva dei guanti che danno un falso senso di sicurezza”.