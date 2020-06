Lino Banfi e la moglie Lucia: 60 anni d’amore – VIDEO

Una storia d’amore durature di quelle che è sempre più raro trovare: stiamo parlando dell’attore Lino Banfi e di sua moglie Lucia Zagaria, che stanno insieme ormai da circa 60 anni e sono sposati da 58 ovvero dal primo marzo 1962.

In questi ultimi anni, la loro lunga storia d’amore ha purtroppo conosciuto il dramma della malattia: la donna ha scoperto di essere affetta dalla sindrome di Alzheimer, una malattia tanto grave che il marito ha deciso di ridurre i suoi impegni lavorativi per starle costantemente vicino.

Le nozze di Lino Banfi e la moglie Lucia, una vita insieme

Una vita insieme praticamente la loro, una storia d’amore che inizia quando giovanissimi dovettero ricorrere alla cosiddetta “fuitina” per superare le opposizioni dei familiari. Poi arrivarono le difficoltà, anche economiche, con la voglia del noto comico pugliese di emergere e la donna che al suo fianco gli dava la forza di andare avanti e di non mollare rispetto a quelli che erano i suoi obiettivi. Lino Banfi ha condotto una vita semplice accanto a sua moglie, che non ha mai lasciato mai sola.

E lei ha ricambiato tutto quell’amore, sostenendo l’attore passo dopo passo nella sua lunga carriera. Del resto gli esordi nel tentativo di emergere nel mondo dello spettacolo non furono per niente facili. Poi dopo una lunga gavetta arrivarono i primi successi e poi esplose il fenomeno della comicità italiana, primo grande rappresentante pugliese del filone comico italiano e forse ancora oggi inarrivabile.