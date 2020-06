Jared Diamond: chi è il geografo e antropologo, carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Jared Diamond: chi è il geografo e antropologo, cosa studia e di cosa si occupa, che sapere su di lui.

Classe 1937, Jared Diamond è un geografo, storico, antropologo e autore americano noto per aver ricevuto il Premio Pulitzer per la saggistica nel 1998 per Armi, acciaio e malattie. In Italia è stato scoperto dopo la pubblicazione di Il terzo scimpanzé, uscito nel 1994 per Bollati Boringhieri.

Professore di geografia presso l’UCLA, nel 2005, Diamond si è classificato nono in un sondaggio commissionato da Prospect and Foreign Policy sui primi 100 intellettuali pubblici del mondo. Nato a Boston, di origini ebree, suo padre era un medico e sua madre un’insegnante e pianista.

Cosa sapere su Jared Diamond: chi è e cosa studia

Ha frequentato la Roxbury Latin School e ha conseguito una laurea in scienze biochimiche presso l’Harvard College nel 1958 e un dottorato di ricerca in fisiologia e biofisica delle membrane nella cistifellea presso il Trinity College di Cambridge. Da lì, dopo la laurea si trasferì ad Harvard. Nel 1968, divenne professore di fisiologia alla UCLA Medical School. In anni più recenti, ha insegnato anche in Italia, alla LUISS Guido Carli di Roma.

Ha pubblicato saggi che toccano diversi argomenti della sfera nella quale Jared Diamond è specializzato e non solo. Il primo libro popolare di Diamond, Il terzo scimpanzé, in cui esamina l’evoluzione umana e la sua rilevanza per il mondo moderno, incorporando prove di antropologia, biologia evolutiva, genetica, ecologia e linguistica. Il libro traccia come gli umani si siano evoluti in modo così diverso dagli altri animali, nonostante condividessero oltre il 98% del DNA con i parenti più stretti nel mondo animale, gli scimpanzé. Lo scienziato è sposato con Marie Cohen, nipote del politico polacco Edward Werner. Hanno due figli gemelli, nati nel 1987.