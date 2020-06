Incinta e malata grave di Coronavirus: il parto oggi a Palermo

La donna incinta e malata grave di Coronavirus era arrivata da Londra e successivamente entrata in coma: il parto oggi a Palermo.

Ha partorito nella mattinata di oggi la donna incinta ricoverata in codice rosso a Palermo dopo essere rientrata da Londra. La 34enne di origine del Bangladesh ma residente del capoluogo siciliano si trova ricoverata all’ospedale Cervello.

Qualche settimana fa, incinta di sette mesi, ha viaggiato dalla capitale del Regno Unito sino a Palermo, facendo scalo all’aeroporto di Roma. Si era così scoperto che la donna era positiva al Coronavirus e che peraltro le sue condizioni si stavano rapidamente aggravando.

Ha partorito stamattina la donna incinta malata di Coronavirus

Per provare a salvarla, sarebbe stato inviato anche plasma da Pavia nei giorni scorsi, ma le condizioni della donna sarebbero comunque molto gravi. Oggi la notizia che si è reso necessario il parto. Ha spiegato il primario della terapia intensiva dell’ospedale ‘Cervello’ Baldo Renda: “L’ulteriore aggravamento delle condizioni cliniche della paziente e in seguito all’ultimo consulto di stamattina tra intensivisti, ostetrici e neonatologi, che hanno svolto un importante lavoro di équipe”.

Si è così deciso “di effettuare un taglio cesareo urgente ad inizio di trentesima settimana”, un intervento che “è andato bene, la bimba è stata affidata alle cure dei neonatologi e adesso la signora, che purtroppo ha una grave insufficienza respiratoria, è sedata e in coma farmacologico”. Per la prima volta, in Italia, nasce un bambino prematuro da persona positiva al Coronavirus.