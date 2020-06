Giorgia Meloni, il padre Francesco: l’abbandono della famiglia e la morte

La vita privata della presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, chi era il padre Francesco: l’abbandono della famiglia e la morte.

Classe 1977, dal 2014 presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni – di origini sarde e messinesi ma nata a Roma – ha avuto un’infanzia non semplice. In particolare, suo padre Francesco, un commercialista, abbandonò la famiglia quando lei aveva 12 anni.

Leggi anche –> Chi è Giorgia Meloni: età, vita privata e carriera della politica italiana

L’uomo, secondo quanto si apprende, partì per le Canarie. In un’intervista a Francesca Fagnani per il ciclo “Le Belve”, andata in onda su Nove, la Meloni ha osservato: “Mio padre ha fatto di tutto per non farsi voler bene, stimare. Faccio fatica a dire che era una brava persona”.

Leggi anche –> Giorgia Meloni in Tribunale: “Ho paura per mia figlia”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il rapporto col padre

L’uomo è morto qualche anno fa di leucemia e la leader di Fratelli d’Italia ha spiegato di non aver provato nulla: “Non provai né odio né dispiacere. Non provai nulla. Era come se fosse morto un personaggio della tivù, solo questo. Vuol dire che qualcosa di profondissimo si è scavato nell’inconscio di una bambina. E questa sì che è una cosa che mi fa arrabbiare”.

Giorgia Meloni descrive il genitore come anaffettivo e spiega che quando era bambina lasciò la famiglia e si trasferì appunto alle Canarie con una nuova compagna: “Non mi va di raccontarlo, ma se una bambina di 11 anni decide che il padre non lo vuole vedere più e poi lo fa davvero, evidentemente quest’uomo qualcosa ha fatto”, rivela. La giovane è così cresciuta con sua mamma e coi nonni materni.