Giorgia Meloni, chi è il compagno Andrea Giambruno: cosa sapere

Chi è Andrea Giambruno il compagno di Giorgia Meloni, classe 1977 e dal 2014 presidente di Fratelli d’Italia: cosa sapere sulla coppia.

Andrea Giambruno è il compagno di Giorgia Meloni, classe 1977 e dal 2014 presidente di Fratelli d’Italia, oggi sicuramente la donna che in politica riesce a raccogliere il maggior numero di consensi. Milanese classe 1981, dopo la maturità scientifica, si è laureato in Filosofia.

Lavora come autore Mediaset ed è originario del quartiere popolare Baggio. In precedenza era stato autore di vari programmi Mtv. Attualmente, si diverte a giocare a calcetto con gli amici, ma in passato praticava kick-boxing.

Cosa sapere su Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni

Tifoso della Juventus, lui e la Meloni convivono da anni a Roma, nel quartiere Ardeatino, e nel 2016 sono diventati genitori di Ginevra. I due non si sono mai sposati e lui non ha mai nascosto di essere contrario al matrimonio. Secondo quanto si racconta, i due si sarebbero conosciuti grazie a una banana, nel dietro le quinte di un programma Mediaset a cui lei era invitata: la Meloni infatti avrebbe tirato fuori il frutto, che avrebbe passato a Giambruno, scambiato per un assistente.

Una delle rare interviste Andrea Giambruno l’ha concessa a Libero Quotidiano, parlando del suo privato: “Non mi infastidisce essere associato a Giorgia, però ho la mia personalità e il mio lavoro e non le ho mai chiesto niente. Nella coppia l’uomo sono io, non faccio il mammo, non so neppure fare da mangiare”. Poi elogia la compagna: “Giorgia diventerà sicuramente la prima premier donna. Un ruolo di grandissima importanza. All’Interno. L’Italia ha più bisogno di ordine interno che esterno attualmente, anche se lei è quella nel centrodestra che ha le migliori relazioni internazionali”.