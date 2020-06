Gabriel Garko, dalla crisi sentimentale e al futuro in Tv

Novità importanti per quanto riguarda la sfera personale di Gabriel Garko: nei mesi scorsi ha rifiutato anche diverse partecipazioni in tv, ecco quali

Della vita privata di Gabriel Garko si sa molto poco ormai da anni. La sua scelta, arrivata diverso tempo fa, è stata presa per slegarsi dal personaggio “Garko“, ma il gossip è sempre presente. Il magazine Oggi ha svelato che l’attore starebbe attraversando una crisi sentimentale con una persona con il quale è legato segretamente da anni. Inoltre, tante trasmissioni televisive gli hanno offerto diversi ruoli, ma lui ha sempre rifiutato le varie proposte che gli sono arrivate. I due programmi in questioni sarebbero il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi.

Gabriel Garko, ci sarà una nuova proposta?

La sua decisione è stata rispettata visto che intende mantenere segreta la sua sfera personale. Il Grande Fratello Vip 5 sarà presente a partire dal prossimo autunno 2020 con Alfonso Signorini che ha svelato ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni che sarà ancora lui il padrone di casa con l’intento di formare un cast davvero importante, ancora più ‘vip’ rispetto a quello dell’ultima stagione. Per adesso ci sarebbero stati già una quarantina che sono stati valutati in provino, senza contare i giovani che saranno visionati a breve. Signorini ha rivelato, infine, che ci sarebbero stati che si sono proposti per avere un posto nel programma.