Federico Russo, chi è Mauro della serie Curon: età, foto, carriera

Conosciamo meglio la storia di Federico Russo: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’attore italiano

Federico Russo è uno degli attori italiani più giovani, ma che vanta già una grande esperienza nel mondo del cinema e della televisione. Noto per aver interpretato il ruolo Mimmo nella fiction I Cesaroni, ora è protagonista come Mauro nella serie TV Netflix Curon. Inizia nel mondo della televisione da piccolissimo, all’età di sette anni nella serie TV Incantesimo, in cui recita anche l’anno successivo. Poi nel 2005 partecipa all’edizione del programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelline, il talent show per bambini in cui trionfa anche. Poi appare in diverse serie tv italiane, come De Gasperi, l’uomo della speranza e Carabinieri – Sotto copertura fino ad arrivare a I Cesaroni lavorando per otto anni, dal 2006 al 2014. Nel 2008 è scelto anche in Provaci ancora Prof! 3 e poi recita nel film L’aquilone di Claudio.

In aggiunta, il giovane Federico ottiene una parte in Alex & Co., una serie TV per ragazzi di Disney Channel, dove recita dal 2015 al 2017.

Federico Russo, chi è Mauro della serie Curon: curiosità

Della sua vita privata non si conosce molto e non si capisce se sia o meno fidanzato. In passato è stato legato alla collega Chiara Primavesi. Ha un account Instagram e Facebook, dove lo seguono tanti fans.