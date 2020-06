Un uomo cita la sua ex società per un motivo mai sentito prima. Questo individuo fa causa all’azienda perché il suo lavoro era diventato troppo noioso.

Accade anche questo: un uomo fa causa all’azienda per la quale lavora perché il suo impiego è troppo noioso. Ed il giudice gli dà ragione. La vicenda arriva dalla Francia, con un certo Frederic Desnard che ha ottenuto un risarcimento di 40mila euro dalla Interparfum, la società per la quale questo ex dipendente scontento ha passato diversi anni da impiegato.

Secondo il suo avvocato, giorni e giorni trascorsi svolgendo delle mansioni ritenute eccessivamente monotone avrebbero condotto Desnard a cadere preda della cosiddetta sindrome del boreout. Si tratta dell’opposto della sindrome del burnout, ovvero dello stress accumulato in eccesso. In realtà le motivazioni per le quali l’uomo che fa causa all’azienda e che vince in aula di tribunale ha prevalso sui suoi ex datori di lavoro sembrano arrivare anche da un altro aspetto. In pratica l’avere ricevuto delle mansioni eccessivamente tediose sarebbe tutto frutto di una punizione dovuta dal fatto che Desnard non era riuscito a concludere un vantaggioso affare con un cliente.

Fa causa all’azienda: “Mansioni tediose e punitive”, il giudice è dalla sua parte

Lui ricopriva la carica di manager e dopo questo disguido i suoi superiori lo avrebbero limitato con mansioni non consone a quello che era il suo ruolo. Questo l’ha portato a maturare una certa forma di depressione, tale da spingerlo anche a licenziarsi. Gli avvocati che ne hanno perorato la causa hanno anche parlato di una particolare vicenda. Questa noia ansiogena provata sul posto di lavoro gli avrebbe provocato pure un attacco epilettico mentre era alla guida. Alcuni dei suoi compiti noiosi erano configurare tablet e dispositivi vari ed accompagnare i potenziali clienti all’abitazione del suo capo. Tutte mansioni considerate limitative e degradanti. Per il tribunale tutto questo corrispondeva al vero, con un legame stabilito tra il peggiorare delle condizioni di salute dell’uomo direttamente proporzionale a quelle del suo impiego.

