Enzo Salvi, chi è: età, carriera, vita privata del comico

Enzo Salvi è indubbiamente uno dei maestri della comicità italiana. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Valente attore, esilarante cabarettista, ma soprattutto grande comico: Enzo Salvi è un maestro indiscusso della risata italiana. Conosciamolo più da vicino.

Leggi anche –> Enzo Salvi, chi è la moglie Laura: età, foto, vita privata, lavoro

Leggi anche –> Enzo Iuppariello, chi è il comico del duo Arteteca: carriera e curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Enzo Salvi

Enzo Salvi è nato a Roma il 16 agosto 1963. Si è diplomato all’Istituto Agrario e ha iniziato a lavorare come giardiniere del comune di Roma. Sono stati i suoi colleghi di allora, colpiti dalla sua comicità innata, a convincerlo a intraprendere la carriera di cabarettista. Dopo il successo riscosso con le sue esibizioni serali nella Capitale e dintorni, ha debuttato in teatro nel 1990 con la commedia di Plauto Il Miles Gloriosus, e nel 1991 insieme a Mariano D’Angelo ha fondato i “Mammamia che impressione”, duo che ha conquistato subito la piazza romana.

“Mammamia comme sdo!” è diventato il tormentone di “Er Cipolla”, divenuto uno dei più celebri del Seven Show. E in teatro commedie come Balle di Natale, Fiumi di forfora e A qualcuno piace Carlo – il suo esordio, tutto esaurito, al teatro Brancaccio – hanno raccolto subito il favore del pubblico. Ma la notorietà su scala nazionale per Enzo Salvi è arrivata grazie al grande schermo, dove ha interpretato da protagonista Vacanze di Natale 2000, seguito da Body Guards – Guardie del corpo, Merry Christmas, Natale sul Nilo, Natale in India, Le barzellette e Il ritorno del Monnezza.

In tv Enzo Salvi è apparso in Barbecue, nel film Di che peccato sei diretto da Pier Francesco Pingitore, in Stracult Sogni e Striscia la notizia e ha partecipato a molte altre produzioni. Basti ricordare, tra gli impegni più recenti, che nel 2017 ha recitato, assieme a Massimo Boldi, nel nuovo cinepanettone Natale da chef con la regia di Neri Parenti, mentre nel 2018 ha avuto la parte principale di Don Donato nel film per la televisione Din Don – Una parrocchia in due, ruolo che ha ripreso nel suo seguito Din Don – Il ritorno.

Per il resto, Enzo Salvi è un noto tifoso romanista (nel 2012 ha anche vinto il Premio “Sette Colli”) ed è felicemente sposato con Laura, dalla quale ha avuto due figli che adora, Manuel e Nicolò.

EDS