Elena Sofia Ricci, la bugia della figlia durante il provino. Anche Emma Quartullo ha seguito le orme della madre nel campo della recitazione. Ecco il retroscena su di lei che non tutti conoscono.





L’attrice, celebre per i ruoli interpretati nelle fiction di successo Che Dio ci aiuti e Vivi e lascia vivere, ha raccontato un aneddoto sulla figlia che inizia ora a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Elena Sofia Ricci, cosa ha raccontato sua figlia durante il primo provino

E’ certamente una delle attrici più amate della televisione italiana. Elena Sofia Ricci ha già all’attivo moltissimi ambiti premi per i suoi ruoli da protagonista e ultimamente il pubblico ha potuto apprezzarla in particolar modo seguendo le puntate di due fiction di grandissimo successo, ovvero Che Dio ci Aiuti e Vivi e lascia vivere. Non tutti sanno però che anche la sua prima figlia sta muovendo i primi passi in questo stesso ambito.

Emma Quartullo è nata dalla prima importante relazione della Ricci con il compagno Pino Quartullo. Mentre, dopo il matrimonio con lo scrittore Luca Damiani, ha avuto la sua seconda figlia Maria dal compositore Stefano Mainetti.

Emma ha deciso di intraprendere anche lei il mestiere della recitazione e il pubblico televisivo ha già potuto apprezzarla al fianco della madre nella serie Vivi e lascia vivere.