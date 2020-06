Il dramma di Valentina, giovane moglie uccisa da una malattia

Valentina Vissani, il dramma della giovane moglie uccisa da una malattia: grande cordoglio in paese per la sua prematura morte.

Si è spenta a soli 34 anni dopo una lunga malattia una giovane donna originaria di Treia, in provincia di Macerata, Valentina Vissani. La donna lascia il marito Mirko Francioni. Da tempo era ricoverata nell’hospice di Montecassiano.

La giovane donna ha lottato a lungo contro la malattia e nella giornata di oggi si è diffusa la notizia della sua morte, che ha sconvolto anche la comunità di Porto Sant’Elpidio, dove la 34enne viveva con il marito Mirko Francioni.

Il cordoglio per la morte della giovane Valentina Vissani

Tanti sono in queste ore i messaggi di cordoglio, come quello dell’amica d’infanzia Silvia: “Siamo passate insieme dall’essere bambine a ragazze adolescenti. Sei stata l’amica a cui confidi i segreti, quelli che non dici a nessun altro. Abbiamo condiviso insieme l’emozione del primo concerto, della prima serata in discoteca, della prima uscita in motorino e dei primi amori. Abbiamo riso e pianto insieme”.

C’è anche il messaggio di cordoglio apparso sulla bacheca Facebook del comune di Treia, a cui hanno risposto in molti cittadini del comune marchigiano. “Troppo giovane… Non si deve morire a questa età”, scrive un’utente commentando il post. Poi ancora: “Mi dispiace davvero tanto. Condoglianze alla famiglia, un abbraccio a Mirko”. Decine sono i messaggi apparsi tra i commenti.