Din Don – Una parrocchia in due: chi è Agnese Maselli

La giovanissima protagonista femminile di Din Don – Una parrocchia in due, film tv con Enzo Salvi e Maurizio Battista, è Agnese Maselli, attrice e sorella d’arte. Infatti, per lei è la prima esperienza sul piccolo schermo.

Sarà seguita appena un anno dopo da Din Don – Il ritorno, interpretato dal solo Enzo Salvi. Le due pellicole sono andate in onda a gennaio e dicembre 2019 su Italia 1, non riscuotendo però molto successo da parte del pubblico televisivo.

Cosa sapere sulla piccola attrice Agnese Maselli

La giovanissima attrice ha un profilo su Instagram, dove è seguita da diverse migliaia di utenti e dove condivide molte foto personali e soprattutto in compagnia della sorella. Proprio sua sorella maggiore, che è nota per aver interpretato un ruolo al cinema nel film Come un gatto in tangenziale, dove è la figlia di uno dei protagonisti, interpretato da Antonio Albanese, è una Youtuber.

Così, non è raro vedere sul profilo Youtube di Alice Maselli spuntare qualche video proprio di Agnese. Nella descrizione che appare sul network di condivisione video, dove ha oltre 100mila iscritti al canale, Alice Maselli scrive: “Il mio più grande sogno è quello di continuare a fare l’attrice”. Un sogno che condivide proprio con Agnese Maselli.