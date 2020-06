Diletta Leotta, la risposta sorprendente ai ladri che le hanno rubato tutto

Momenti difficili per la bella Diletta Leotta, che ha dovuto fare i conti con un furto in casa davvero pauroso: ecco la sua risposta sui social

Giorni davvero duri per Diletta Leotta e il suo fidanzato Daniele Scardina. Mentre i due si trovavano a cena in un ristorante di Milano, i ladri sono entrati nel loro appartamento rubando gioielli, orologi e contanti per un valore complessivo di 150 mila euro. E così da pochi minuti la stessa siciliana ha postata una foto sorridente con scritto: “E comunque il sorriso e il buon umore non me li porta via nessuno…”. Un brutto spavento nonostante la conduttrice abiti al nono piano.

Diletta Leotta, lo sfogo della showgirl

Attraverso una storia su Instagram la stessa bella conduttrice di Dazn si è lasciata andare sfogando tutta la sua rabbia e il malcontento di questi giorni: “Tempismo e fantasia. I settimanali sanno cose che io non so, nuovi amori, dolci attese e somme assurde rubate in casa. Peccato che l’unica cosa vera sia stato il furto nell’unico momento in cui, sotto casa mia, voi amici paparazzi non c’eravate. I ladri dovevate immortalare. Ci saremmo divertiti tutti di più”.