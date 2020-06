Coronavirus, l’allarme di Fondazione Gimbe: “Pochi tamponi”

Novità importanti per quanto riguarda il numero di tamponi effettuati negli ultimi giorni: ecco il report della Fondazione Gimbe

Tutto è cambiato nelle ultime settimane per quanto riguarda anche il numero di tamponi effettuati. Secondo le stime della Fondazione Gimbe “esaminando il periodo dal 23 aprile al 10 giugno il trend dei tamponi totali risulta in consistente calo nelle ultime 2 settimane (complessivamente -12,6%)”. E ciò è avvenuto soprattutto nelle regioni più colpite dal Covid-19. Inoltre, come svelato dagli studi dalla Fondazione si può leggere: “Il trend dei tamponi diagnostici è crollato del 20,7% in prossimità delle riaperture del 4 maggio, per poi risalire e precipitare nuovamente del 18,1% in vista delle riaperture del 3 giugno. Nell’ultima settimana si assiste a un lieve rialzo (+4,6%)”.

Coronavirus, il numero di tamponi effettuati

Come svelato dal report della Fondazione nel periodo dal 4 al 10 giugno 12 Regioni e Province Autonome ha fatto registrare un incremento assoluto dei tamponi diagnostici, mentre nelle rimanenti 9 si attesta una ulteriore riduzione. Lombardia, Veneto e Campania hanno registrato ognuna un calo superiore ai duemila tamponi, mentre l’Emilia Romagna ha visto un balzo in avanti di oltre 5mila in più, con Friuli, Molise e provincia di Bolzano che hanno avuto aumenti superiori alle duemila unità.

Infine, il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, ha rivelato: “L’attività di testing finalizzata all’identificazione dei nuovi casi, alla tracciatura dei contatti e a loro isolamento continua a non essere una priorità per molte Regioni. Purtroppo, nella gestione di questa fase dell’epidemia, in particolare dove la diffusione del virus non sembra dare tregua, la strategia delle 3T non è adeguata”.